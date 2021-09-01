Зеленский назвал недостаточным нынешний уровень поддержки Украины со стороны НАТО

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность НАТО за поддержку его страны в бассейнах Черного и Азовского морей, однако считает недостаточным нынешний уровень поддержки Украины со стороны Североатлантического альянса. Об этом, как передает в среду телеканал " Украина-24 ", Зеленский заявил во время своего визита в США.

"Видят эту поддержку люди на Украине, это важно, потому что они чувствуют, что они не одни, если будет продолжена эскалация со стороны Российской Федерации, что с нами наши партнеры", - заявил президент Украины, отрывок из выступления которого показал телеканал "Украина-24". Канал поясняет, что украинский лидер имел в виду поддержку Украины блоком НАТО в бассейнах Черного и Азовского морей.

"Но это про присутствие, я считаю, что это, в принципе, правильный психологический шаг, оружие не применяется, но другим, третьим странам показывается, что альянс сотрудничает в учении с Украиной. Поэтому как психологический шаг это очень неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, с моей точки зрения, что нет", - заявил Зеленский. Он не пояснил, какую дополнительную поддержку ожидает от НАТО.

При этом Зеленский ранее неоднократно заявлял, что Киев ожидает от альянса скорейшего предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, а также скорейшего принятия Украины в качестве страны - члена альянса.