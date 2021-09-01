МИД КНР призвал расследовать преступления США и союзников за 20 лет кампании в Афганистане

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Китай призывает расследовать случаи массового убийства мирных жителей военными США и их союзниками, зафиксированные за 20 лет кампании в Афганистане. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Хотя американские военные ушли из Афганистана, совершенные ими и их союзниками за последние 20 лет преступления, связанные с массовыми убийствами мирных жителей, должны быть тщательно расследованы, а виновные - привлечены к ответственности", - цитирует его сайт внешнеполитического ведомства КНР.

По сведениям МИД КНР, к апрелю 2020 года не менее 47 тыс. мирных афганских жителей погибли в результате военного конфликта во время пребывания в стране войск США.

Американский беспилотник 29 августа нанес в Кабуле удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство". В результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Как сообщил в понедельник представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кабуле Герве де Лис, жертвами этого удара ВС США стали семь детей.