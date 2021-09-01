Байден заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что с нетерпением ждет предстоящей в среду встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского позднее сегодня в Белом доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", - написал американский лидер у себя в Twitter.

Зеленский находится с визитом в США. Ранее его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что около 14:00 по местному времени (21:00 мск) у Зеленского запланирована встреча с Байденом в составе делегаций и один на один.