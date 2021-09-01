Глава МИД КНР предостерег США от односторонних мер в отношении Китая

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И в среду в ходе беседы в онлайн-формате со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри указал на ошибочность односторонних мер Вашингтона и попыток американской стороны усилить давление на Пекин. Об этом сообщил МИД КНР.

"Нельзя злоупотреблять односторонними действиями. <...> В последние годы мы наблюдаем за большим спадом в китайско-американских отношениях, которые претерпевают большие трудности, - приводит слова Ван И внешнеполитическое ведомство Китая. - Это произошло потому, что США совершили серьезную ошибку в своей стратегии по отношению к КНР".

Как уточнил глава МИД Китая, Соединенные Штаты должны продвигать сотрудничество с КНР на принципах взаимного уважения. "США следует перестать рассматривать нашу страну в качестве угрозы и соперника, нужно прекратить оказывать на нас давление по всему миру", - подытожил он.

Во вторник Министерство охраны окружающей среды Китая подтвердило визит в страну Джона Керри с 31 августа по 3 сентября. По сведениям ведомства, в переговорах примет участие специальный представитель китайского правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа. Стороны также намерены уделить внимание взаимодействию на площадке ООН для решения соответствующих проблем.