Глава Пентагона заявил, что посетит на будущей неделе зону Персидского залива

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин нанесет на следующей неделе визит в регион Персидского залива. Он сообщил об этом в среду на пресс-конференции в Пентагоне.

"Мы (военное ведомство США - прим. ТАСС) являемся частью неотложных командных усилий, направленных на то, чтобы переместить эвакуируемых афганцев из временных пристанищ на промежуточные базы сосредоточения в [Персидском] заливе и Европе и далее, дабы они могли начать новую жизнь, - заявил Остин. - И я отправлюсь на следующей неделе в [Персидский] залив, чтобы поблагодарить наших партнеров там, которые сделали так много в целях оказания помощи и предоставления пристанища мирным афганцам".

Руководитель Минобороны США не уточнил, какие страны он посетит в рамках этой предстоящей поездки.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого запрещенное в России движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в провинции Панджшер.

Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств. 25 августа Минобороны России сообщило, что по поручению главы государства Владимира Путина ведомство организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации.

​​​​