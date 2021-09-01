СМИ: в Братиславе проходят протесты против властей

ПРАГА, 1 сентября. /ТАСС/. Акции протеста против словацких властей проходят в среду в центре Братиславы. Полиция применила против наиболее агрессивных участников слезоточивый газ и резиновые дубинки, сообщило Словацкое радио.

В акциях, которые приурочены к Дню конституции Словакии, принимают участие несколько сотен демонстрантов. Они пытаются перекрыть движение транспорта рядом с дворцом президента Словакии и в других оживленных местах центра Братиславы. Полиция, включая бойцов спецназа, препятствует этому. В центральном районе остановлено движение общественного транспорта, а по радио передана рекомендация автомобилистам воздержаться от поездок в центр города.

Полицейский спецназ пресек попытку одной из групп протестующих проникнуть в здание парламента республики. Несколько участников акций протеста задержаны.

Демонстранты, среди которых особенно выделяются активисты представленной в национальном парламенте праворадикальной партии "Котлебовцы - Народная партия "Наша Словакия", скандируют лозунги с требованием отставки президента, правительства и проведения внеочередных парламентских выборов. Звучат оскорбления в адрес главы государства, премьер-министра и членов кабмина, а также Конституционного суда и депутатов от партий правительственной коалиции.

Сайт словацкой газеты "Правда", в свою очередь, проинформировал, что участники акций протеста утверждают о "геноциде словацкого народа" со стороны властей, нарушении ими основных прав человека и конституции республики. Резкая критика раздается по поводу действующих в стране социальных ограничений из-за пандемии коронавируса.

Протест в Кошице

Акция протеста против властей проходит также в городе Кошице на востоке Словакии. Она организована по инициативе находящихся в оппозиции социал-демократов. В ней принимают участие более 6 тыс. их сторонников. Митинг проходит спокойно, инцидентов не зафиксировано.