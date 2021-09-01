ЕС не намерен возобновлять работу своей миссии в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Евросоюз эвакуировал из Афганистана весь персонал своей миссии в количестве 520 человек, ее работа в стране приостановлена. Об этом заявил в среду управляющий директор отдела Азиатско-Тихоокеанского региона Гуннар Виганд, выступая на заседании Комитета Европарламента по Афганистану.

"Миссия ЕС в полном составе эвакуирована из Кабула и переведена в Брюссель. Мы теперь будем работать по ситуации в этой стране из Брюсселя в сотрудничестве с нашими партнерами", - сказал он.

Никаких сроков для возвращения представительства ЕС в Афганистан Виганд не назвал, сказав только, что это произойдет, когда появятся условия.

По его словам, Евросоюз эвакуировал из Афганистана в общей сложности 520 человек, в том числе весь афганский персонал дипмиссии с семьями.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

США, НАТО и их союзники с 15 по 31 августа эвакуировали из Афганистана свой персонал и часть афганцев, сотрудничавших с западными странами.