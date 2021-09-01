Минск призвал Варшаву допустить правозащитников к находящимся на границе беженцам

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Польша должна допустить представителей правозащитных и гуманитарных организаций к находящимся уже полмесяца на линии границы Белоруссии и Польши беженцам из Афганистана. Об этом заявили в среду в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

"Белорусское пограничное ведомство считает, что польская сторона обязана принять все необходимые меры для разрешения ситуации, допустить к беженцам международные правозащитные и гуманитарные организации, а также рассмотреть прошения о предоставлении статуса беженца или убежища, как это установлено европейским и международным законодательством", - отмечается в сообщении понгранведомства на его сайте.

В Минске считают, что складывающаяся обстановка и неблагоприятные погодные условия создают реальную угрозу для жизни и здоровья группы беженцев из Афганистана, доставленных польскими силовиками к линии границы после задержания в Польше. "Несмотря на то что группа располагается на территории Польши, Госпогранкомитет проявил добрую волю и счел необходимым пропустить в пограничную полосу представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев [УВКБ ООН] и Белорусского общества Красного Креста [БОКК]. Это сделано для того, чтобы они смогли оставить на линии границы предметы первой необходимости для беженцев из Афганистана, так как польская сторона со своей стороны блокирует доступ к лагерю представителям правозащитных организаций и СМИ", - заявили в погранкомитете. Там уточнили, что гуманитарная помощь УВКБ ООН и БОКК с учетом просьб беженцев включает продуктовые наборы, бутилированную питьевую воду, наборы со средствами гигиены, теплую одежду, дождевики и шерстяные одеяла.

Представители УВКБ ООН заверили, что такого рода помощь будет оказываться вплоть до разрешения ситуации с гражданами Афганистана, отмечается в сообщении. При этом в Госпогранкомитете обратили внимание, что лагерь расположен на территории Польши и с ее стороны имеются хорошие подъездные пути к месту нахождения беженцев, на что прямо указывает нахождение вблизи лагеря легковой и грузовой техники польских служб.

Ситуация на границе

Согласно данным МВД Польши, с начала августа было зарегистрировано более 3 тыс. попыток нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии. В прошлом году их было 120. В понедельник Минобороны Польши объявило о начале строительства на польско-белорусской границе забора из колючей проволоки высотой 2,5 м. Армия выделила 2 тыс. солдат для охраны границы.

Непростая ситуация сложилась на границе недалеко от населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве на востоке Польше (с белорусской стороны - участок погранзаставы "Русаки"). Около 30 мигрантов находятся там под охраной силовых структур двух стран уже полмесяца. Беженцы из Афганистана пытались нелегально пересечь польскую границу, но им помешали пограничники. В Варшаве утверждают, что мигранты находятся на территории Белоруссии, в связи с чем именно ее власти несут ответственность за судьбу этих людей.