Зеленский заявил, что поклонники идей нацизма и ксенофобии не имеют влияния на Украине

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что идеология разного рода нетерпимости не имеет шансов на развитие в его стране. Такое мнение он выразил в ходе выступления в Музее Холокоста в США в среду.

"К сожалению, поклонники идей нацизма, ксенофобии и неравенства существуют в современном мире, в разных странах, в разных проявлениях. Какой является их роль и влияние на современной Украине? Меньше, чем ноль. Имеет ли идеология расизма и нетерпимости шансы на современной Украине? Меньше, чем никаких шансов", - утверждал глава государства.

При этом Зеленский раскритиковал попытки обвинить украинцев в нетерпимости, напомнив, что сам он имеет еврейское происхождение, несмотря на что был избран президентом. "Уверенный ответ пропаганде некоторых третьих стран, которые называют украинцев иногда нацистами, иногда антисемитами, очевиден: украинцы выбрали меня президентом Украины", - заявил Зеленский.

Более того, глава государства считает, что народ Украины по своей природе не может проявлять нетерпимость такого рода. "У народа Украины не может быть зародышей антисемитизма и нацизма на генетическом уровне, не может быть его ни в сердце, ни в душе украинского народа, который пережил на свой земле Бабий Яр", - подчеркнул он.

Бабий Яр - место массовых расстрелов в Киеве евреев и людей других национальностей оккупационными войсками гитлеровской Германии начиная с осени 1941 года и до освобождения Киева в ноябре 1943 года.

На Украине время от времени разгораются скандалы антисемитского характера. Совсем недавно, 29 августа, парламентское издание страны опубликовало посвященную еврейским погромам книгу "Тарас Бульба-Боровец: мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу". По словам главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, "хвалебное издание посвящено нацистскому военному преступнику, коменданту вспомогательной полиции, атаману-погромщику Бульбе-Боровцу". С 2014 года одним из главных направлений гуманитарной политики Украины стал пересмотр истории, так называемая декоммунизация, героизация боевиков Организации украинских националистов (запрещена в РФ), виновных в массовых убийствах поляков, евреев, украинцев и русских.