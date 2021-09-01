Зеленский опасается, что на встрече с Байденом не хватит времени для обсуждения всех тем

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами с президентом США Джо Байденом с глазу на глаз выразил опасение, что у них может не хватить времени на обсуждение всего перечня тем, которые он хотел бы поднять. Об этом украинский лидер заявил, общаясь с американским коллегой перед журналистами в среду.

"Сегодня в моей повестке много важных вопросов для Украины, прежде всего и для наших двух стран. И я не знаю, хватит ли у нас времени для обсуждения всех вопросов", - отметил Зеленский. Видео его заявления транслировал в своем телеграм-канале украинский телеканал "Дом". Украинский лидер при этом выразил надежду, что они на переговорах попробуют найти ответы на все необходимые вопросы.

Главным приоритетом беседы он назвал вопросы безопасности. "Безопасность в Донбассе, безопасность на временно оккупированном Российской Федерацией полуострове Крым, безопасность в Черном море, важные вопросы Черноморско-Азовского побережья. Также очень важный вопрос энергетической безопасности для Украины и не только для Украины, но и для всей Европы, из-за запуска "Северного потока - 2", - перечислил президент. Зеленский добавил, что хотел бы обсудить с Байденом "вопрос и видение роли и срока [принятия] Украины в НАТО", возможность привлечения США к урегулированию конфликта в Донбассе, а также экономические вопросы, в том числе вопрос о том, как американцы могут помочь в поддержке подготовленного Киевом так называемого плана трансформации украинской экономики.