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США и Украина продолжат попытки привлечь РФ к ответственности "за агрессию"

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Киев и Вашингтон продолжат работу по привлечению к ответственности РФ "за агрессию", они считают, что Россия нарушила правило в отношении Украины не изменять границы силой. Об этом сказано в совместном заявлении США и Украины о стратегическом партнерстве, опубликованном в среду на сайте офиса украинского президента.

"В XXI столетии государствам не может быть позволено изменять границы силой. Россия нарушила это базовое правило относительно Украины", - утверждается в нем. В документе отмечается, что США вместе с Украиной и будут продолжать "работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию".

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