Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом его ответный визит на Украину

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что забыл обсудить на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне вопрос его возможного ответного визита на Украину. Об этом украинский президент сказал на брифинге, который транслировал телеканал "Украина-24".

"Честно скажу, что вспомнил об этом я после встречи уже, что нужно было проговорить более детально относительно визита президента США", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Байден посетит Киев и обсуждался ли этот вопрос на встрече двух лидеров.

Зеленский отметил, что ранее вопрос визита Байдена на Украину в телефонных разговорах поднимался как представителями президентских администраций, так и непосредственно главами обоих государств.