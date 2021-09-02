Вице-премьер Госсовета КНР заявил посланнику США о намерении Китая решать проблемы климата

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Китайские власти твердо намерены оказывать активное содействие глобальной борьбе с климатическими изменениями. Об этом заявил в четверг вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн в ходе видеоконференции со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри.

"Китай продолжит усиливать меры по борьбе с климатическими изменениями, это наша твердая позиция", - цитирует агентство Синьхуа заместителя главы китайского правительства. По его словам, Пекин всегда выполняет свои обещания, и его усилия "обязательно принесут плоды".

Как подчеркнул Хань Чжэн, власти КНР намерены твердо придерживаться положений Парижского соглашения по климату. "Борьба с климатическими изменениями - важная составляющая китайско-американских отношений. Мы должны ставить во главу угла взаимное доверие", - добавил он.

Вице-премьер также выразил надежду, что Вашингтон будет создавать благоприятные условия для продуктивного сотрудничества двух государств на данном направлении.

Во вторник Министерство охраны окружающей среды Китая подтвердило визит в страну Керри с 31 августа по 3 сентября. В среду с ним в онлайн-формате пообщался глава МИД КНР Ван И. Помимо этого, ожидаются переговоры с участием специального представителя китайского правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа. Стороны намерены уделить внимание широкому перечню вопросов, в том числе взаимодействию на площадке ООН.