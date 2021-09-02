Глава Минобороны Латвии призвал ЕС заняться кризисом на границе с Белоруссией

ЛЮБЛЯНА, 2 сентября. /ТАСС/. Страны ЕС должны заняться разрешением кризиса на границе с Белоруссией, а не только ситуацией в Афганистане. Об этом заявил в четверг министр обороны Латвии Артис Пабрикс по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС, проводящуюся в столице Словении, которая до конца года председательствует в Совете ЕС.

"Я бы скорее сказал, что мы должны думать не только о том, что делать с Афганистаном, но о том, что делать с Белоруссией, - сказал он. - Вот что важно".

Пабрикс призвал к тому, чтобы этот вопрос решался в координации с ЕС, поскольку "наши границы находятся под давлением". Пабрикс также заявил, что не поддерживает создание сил быстрого реагирования ЕС, и призвал доработать запущенный более 15 лет назад проект европейских боевых групп.

"В первую очередь нам надо ответить на вопрос, что делают наши боевые группы, - сказал он. - Это вопрос не войск, а политической воли".

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию.