Медведчук сообщил, что материалы дела против него насчитывают 67 томов

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук сообщил, что еще не ознакомился с материалами уголовного дела против него, которые насчитывают 67 томов.

"Материалы для ознакомления с делом были представлены только 30-го числа [августа], и потому этот процесс только начался. Естественно, что с ним не ознакомились. Тем более, что материалы дела, как это не удивительно, насчитывают 67 томов", - сказал Медведчук в четверг журналистам у здания Печерского районного суда Киева, куда он прибыл на заседание по вопросу продления ему меры пресечения.

Говоря о заседании 2 сентября, политик заявил, что ходатайство о продлении ему меры пресечения в виде домашнего ареста было составлено с нарушением законов страны, и, соответственно, не может быть удовлетворено. "И мы понимаем, что суд на сегодня находится в полной зависимости и под влиянием власти и поэтому говорить и ожидать справедливого решения фактически не приходится. Но это не означает, что кто-то опустил руки, борьба будет продолжаться", - сказал Медведчук. Депутат добавил, что если мера пресечения будет продлена, то он подаст апелляцию.

Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы.

Сам депутат назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля, затем продлил его на два месяца - до 7 сентября. Политик заявил, что такое решение основано на нарушении закона.