Глава МИД Украины: Байден и Зеленский провели "откровенный" разговор без реверансов

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели в среду "откровенный" разговор по актуальным вопросам. Об этом сообщил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Соединенные Штаты и президент Байден лично поддерживают Украину, а президент Зеленский ценит эту поддержку. Но, при этом, это был очень откровенный разговор без реверансов, и там, где у нас есть вопросы к Соединенным Штатам, мы эти вопросы очень четко задавали, и там, где есть вопросы у США, они их также очень четко задавали", - сказал он в эфире на своей странице в "Facebook. "Я очень доволен, что президенты поговорили откровенно, я бы даже сказал, без дипломатии, а как два лидера двух сильных стран", - добавил он.

Кулеба сообщил, что стороны также провели "очень предметный разговор по "Северному потоку - 2" и о рисках, которые "несет отсутствие решительности и жесткости относительно России со стороны партнеров Украины". При этом он подчеркнул, что США - не просто стратегический партнер Украины, а партнер по безопасности "номер один" для страны, "потому тема безопасности была ключевой на встрече двух президентов". Глава МИД также подчеркнул, что "впервые за 30 лет тональность разговора президентов США и Украины была дружественной".

Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в среду в рамках рабочего визита в США. В четверг президент Украины прибыл в Калифорнию. Там планируется его встреча с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой компании Apple Тимом Куком. Зеленский сегодня также выступит в видеоформате в Стэнфордском университете и встретиться с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.

Во вторник и среду у него были встречи и переговоры в Пентагоне, Государственном департаменте и Всемирном банке, а также в Министерстве энергетики США. Глава государства также встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном.