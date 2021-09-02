Глава ДНР считает, что встреча Зеленского с Байденом не способствовала миру в Донбассе

ДОНЕЦК, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что итоги встречи в Вашингтоне президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена не будут способствовать установлению мира в Донбассе. Об этом Пушилин написал в четверг в своем Telegram-канале.

"Данная встреча [Зеленского и Байдена] не про мир. Она про сдачу Украины под внешнее управление США, включая судебную систему. Все это якобы под эгидой реформ и относительно недорого", - написал Пушилин, который проиллюстрировал свою запись фотографией Зеленского и Байдена в Белом доме.

Глава ДНР вспомнил, что в ходе визита Зеленского между Украиной и США было подписано военное соглашение, предусматривающее передачу Киеву новых партий американского оружия, включая противотанковые ракеты Javelin ("Джавелин"). В то же время глава ДНР высказал мнение, что визит Зеленского в США не приблизил вступление Украины в НАТО.

"Она [встреча Зелинского и Байдена] про "партнерство" и неограниченные во времени перспективы движения Украины в сторону НАТО. Про новые поставки летального вооружения на Украину. Снова про "Джавелины", - написал Денис Пушилин. "Ни одного намека на то, что у Зеленского в приоритете установление мира", - подчеркнул глава ДНР.

Пушилин отметил, что Зеленскому не удалось добиться от Вашингтона мер против завершения строительства российского газопровода "Северный поток - 2", вступление которого в строй, как опасаются в Киеве, может привести к потере украинской стороной доходов от транзита газа. Глава ДНР не исключил, что в ходе переговоров Зеленского и Байдена мог обсуждаться вопрос о покупке Украиной американского сжиженного газа.

В Белом доме в среду состоялись переговоры Байдена и Зеленского. Стороны распространили совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В заявлении сообщается о поддержке, в том числе финансовой, с американской стороны разных сфер на Украине. Речь также идет о противодействии "российской агрессии" и "Северному потоку - 2".