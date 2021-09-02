Президент Латвии призвал парламент справиться с отставанием страны от ЕС

РИГА, 2 сентября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии должен продолжить реформы, которые в долгосрочной перспективе повлияют на жизнь страны. Об этом заявил в четверг президент балтийской республики Эгилс Левитс, выступая в парламенте.

"Вместе мы должны рассмотреть и найти решение проблемы, которая становится все более очевидной - Латвия отстает [от других стран Балтии и всего ЕС]", - сказал он.

Левитс обратил внимание на то, что латвийская экономика все чаще оказывается в конце различных рейтингов среди всех стран ЕС. Например, отметил он, 57% латвийцев не обладают необходимыми цифровыми навыками, что считается критическим показателем в Европе. Кроме того в Латвии зарегистрировано наименьшее соотношение занятых в сфере информационно-коммуникационных технологий к общему количеству работающих, чего, по словам президента, в современном обществе быть не должно.

По мнению Левитса, для решения этой проблемы необходимо повысить качество образования в Латвии. Президент призвал депутатов до конца года решить вопрос реорганизации школьной сети, а также продолжить реформу вузов.

Президент Латвии также призвал Сейм заняться укреплением внутренней безопасности, в том числе в кратчайшие сроки обустроить границу с Белоруссией, а также выделить средства на создание современного учебного центра для следователей и оперативников.