WP: суд в Вирджинии разрешил демонтаж памятника генералу конфедератов Роберту Ли

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Верховный суд штата Вирджиния разрешил властям демонтировать памятник главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генералу Роберту Ли (1807-1870) в Ричмонде. Об этом сообщает в четверг газета The Washington Post.

Суд отклонил два иска местных жителей, требовавших отменить принятое властями штата еще летом 2020 года решение о сносе конной статуи, которая в настоящее время находится на Моньюмент-авеню - улице, где ранее были установлены и другие памятники военачальникам американского рабовладельческого Юга.

Губернатор штата демократ Ральф Нортэм постановил снять памятник с постамента на фоне протестов против расовой дискриминации, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании белыми полицейскими в 2020 году. Однако снос так и не был осуществлен из-за иска, поданного одним из жителей Вирджинии, который настаивал на том, что штат в марте 1890 года взял на себя обязательство "добросовестно охранять" и защищать статую, постамент и землю, на которой они находились. Позднее с аналогичным иском в суд обратилась еще одна группа жителей Моньюмент-авеню.

Иски несколько раз отклонялись судами разных инстанций, и на эти решения подавались апелляции, пока дело не дошли до верховного суда штата. Теперь, когда он также отклонил поданные апелляции, власти штата могут демонтировать памятник. Однако, как отмечает газета, конкретная дата сноса пока не называется.

Конфедерация южных штатов со столицей в Ричмонде существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны солдаты рабовладельческого юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено. Уже после окончания войны памятники деятелям Конфедерации были установлены во многих южных штатах и остаются там до сих пор. Многие в США считают это проявлением расизма. Сторонники сохранения символики и названий, связанных с конфедератами, отмечают, что они являются неотъемлемой частью истории страны.