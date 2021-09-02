Президент Мексики решил обсудить с Байденом создание рабочих мест для мигрантов

МЕХИКО, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направит коллеге из США Джо Байдену письмо, в котором вновь затронет вопрос создания рабочих мест для мигрантов из Центральной Америки. Об этом глава латиноамериканского государства сообщил в четверг на пресс-конференции.

"Я направлю ему письмо, потому что мы не можем только задерживать [мигрантов], нужно уделять внимание причинам [порождающим миграцию]", - сказал Лопес Обрадор. Он отметил, что Мексика призывает США как можно скорее заняться этой проблемой.

В апреле текущего года Лопес Обрадор предложил Байдену финансировать программу посадки деревьев в странах Центральной Америки, чтобы создать несколько сотен тысяч рабочих мест. По мнению мексиканского президента, США также могли бы выдавать рабочие визы тем, кто будет участвовать в этой программе более трех лет подряд, а позднее - вид на жительство или гражданство.

Во вторник сотрудники миграционной службы и бойцы Национальной гвардии Мексики рассеяли караван мигрантов в муниципалитете Мапастепек в южном штате Чьяпас. Порядка 500 человек, в основном гаитян и выходцев из стран Центральной Америки, намеревались добраться до границы с США.

Лопес Обрадор 29 августа сообщил, что власти Мексики продолжат сдерживать миграционные потоки. При этом он указал на необходимость решать проблемы, вынуждающие людей покидать свои страны, и заявил, что США следует предоставлять стипендии и выдавать временные рабочие визы жителям республик Центральной Америки.