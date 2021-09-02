Байден распорядился задействовать беспилотники для оценки ущерба от урагана "Ида"

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден распорядился, чтобы профильные ведомства задействовали беспилотники и использовали спутниковые снимки для оценки ущерба от урагана "Ида".

"Мы используем новые инструменты, чтобы помочь ускорить восстановление <...> Мы использовали последние технологии, чтобы ускорить восстановление электроснабжения и сотовой связи <...> К примеру, чтобы свести к минимуму время, необходимое для восстановления электроснабжения повсюду, я дал указание ФАУ (Федеральное авиационное управление) разрешить использование предназначенных для наблюдения беспилотников для оценки ущерба, который ураган "Ида" нанес энергетической инфраструктуре", - заявил американский лидер, выступая в четверг в Белом доме с речью, посвященной последствиям удара стихии.

"Кроме того, я попросил Пентагон, Министерство внутренней безопасности США и Минэнерго немедленно предоставить доступ ко всем спутниковым снимкам, которые могут помочь в оценке ущерба. Беспилотники и спутники могут ускорить работу", - добавил Байден.

Как сообщила в четверг телекомпания NBC, по меньшей мере 22 человека погибли в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за торнадо, ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида". В среду Национальный центр по наблюдению за ураганами из-за отголосков урагана "Ида" объявил об угрозе наводнений на северо-востоке США. Природное явление, которое специалисты характеризуют сейчас как посттропический циклон, движется в северо-восточном направлении со скоростью около 45 км/ч, затрагивая штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. Скорость ветра в его пределах не превышает 18 м/с. Специалисты предупреждают, что циклон сопровождается "сильными осадками и грозит наводнениями".

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на штат Луизиана 29 августа, жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек. Более миллиона потребителей лишились электроснабжения.