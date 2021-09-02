Белый дом сообщил, что дискуссии США и России по кибербезопасности продолжаются

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Американо-российские консультации в сфере кибербезопасности продолжаются, и президент США Джо Байден рассчитывает на результаты. Об этом заявила в четверг заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в Белом доме.

Ее попросили прокомментировать ход продолжающихся переговоров между американским правительством и российскими властями по борьбе с хакерами и вирусами-вымогателями. "Дискуссии с Россией продолжаются. Как отметил президент Байден, он рассчитывает на результат в том, что касается деятельности в киберпространстве", - отметила она.

В конце августа представитель вашингтонской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов рассказала, что участники российско-американских переговоров в сфере кибербезопасности достигли прогресса. В начале августа Нюбергер заявила, что США рассчитывают на дальнейшую работу с Россией по вопросам обеспечения кибербезопасности.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Москва и Вашингтон планируют начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

Тема киберугроз

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе средства массовой информации приписывают атаку, совершенную на сети компании - производителя программного обеспечения Kaseya.

Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.