Госсекретарь США обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Афганистане

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг в телефонном разговоре обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом ситуацию в Афганистане, а также недавнюю атаку заминированного беспилотника на международный аэропорт саудовского города Абха.

"Госсекретарь и глава МИД обсудили Афганистан и другие региональные вопросы, в том числе обеспокоенность по поводу недавней атаки хуситов на саудовский город Абха, в результате которой пострадали восемь гражданских", - сообщила пресс-служба Госдепа по итогам беседы.

Помимо этого Блинкен выразил "твердую приверженность США давнему стратегическому партнерству" между двумя странами, а также "помощи Саудовской Аравии в защите своих жителей и территории".

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.

Во вторник аравийская коалиция информировала о перехвате системами ПВО заминированного беспилотника, который был сбит над аэропортом расположенного на юге королевства города Абха. Упавшими на землю обломками летательного аппарата были ранены восемь человек, а также поврежден гражданский лайнер. В тот же день силы альянса уничтожили в столице Йемена, городе Сана, позиции хуситов, с которых мятежники атаковали воздушную гавань города Абха.