Ле Дриан: урок Афганистана состоит в том, что нельзя навязать форму правления силой

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Урок событий в Афганистане состоит в том, что невозможно навязать силой извне форму правления, если она не пользуется широкой поддержкой народа. Такое мнение выразил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Le Figaro , опубликованном на сайте издания в четверг.

"Урок Афганистана заключается в том, что нельзя навязать силой какой-либо стране форму правления, если она не пользуется широкой поддержкой народа и политических кругов", - отметил он. "Не нам диктовать афганцам с помощью оружия выбор правления", - подчеркнул Ле Дриан.

По его мнению, в сложившейся в Афганистане ситуации "необходимо защитить тех, кто оказался под угрозой". "Наша задача состоит в том, чтобы предъявлять требования новым властям и использовать политические и экономические рычаги для того, чтобы оказывать на них влияние", - добавил глава МИД.