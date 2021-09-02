Глава МИД Австрии заявил о возможном признании "Талибана" при выполнении некоторых условий

ЛЮБЛЯНА, 2 сентября. /ТАСС/. Возможное признание радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) международным сообществом в качестве законного представителя Афганистана возможно лишь при выполнении определенных условий. Об этом в четверг заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран Евросоюза в столице Словении, которая до конца года председательствует в Совете ЕС.

"Мы должны смотреть в глаза реальности. Существует разница между ведением с ними ["Талибаном"] переговоров на техническом уровне и признанием их легитимными представителями государства Афганистан. Для этого мы поставим четкие условия, только при выполнении которых мы признаем их ["Талибан"] официальными представителями Афганистана", - отметил Шалленберг.

При этом он добавил, что текущая обстановка в Афганистане может привести к дестабилизации целого региона. "Ясно, что Афганистан не может становиться черной дырой политики безопасности, не может становиться инкубатором международного терроризма. Конечно, это одно из предварительных условий, которое должно быть выполнено, чтобы мы вообще могли говорить о международном признании "Талибана" в качестве законного представителя Афганистана", - заключил министр.