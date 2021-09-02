США задержали одного из эвакуированных в Европу афганцев

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты задержали по соображениям безопасности одного из эвакуированных в Европу граждан Афганистана. Об этом сообщил в четверг на организованном Пентагоном брифинге верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс.

"Скажу, что у нас с начала операции в Европе <...> красный сигнал тревоги подал один человек. В настоящее время это лицо находится под стражей, в руках должностных лиц, представляющих различные ведомства США. Германия очень активно сотрудничала [по этому делу с США]. Мы все еще изучаем его [арестованного] подноготную", - сказал военачальник. Он одновременно является главой Европейского командования ВС США.

Уолтерс уточнил, что от задержанного афганца, по имеющимся у него сведениям, не исходит какая-то значительная угроза. "Лицо, которое в настоящее время находится под стражей, не представляет собой, насколько мне известно, крупную угрозу", - отметил генерал, не вдаваясь в дальнейшие детали.

Кроме того, главком ОВС НАТО добавил, что еще 58 переброшенных в Европу афганцев проходят дополнительную проверку со стороны служб безопасности. "У меня 58 лиц, с которыми требуется дальнейшее разбирательство. И, опираясь на данные о том, когда они попали в очередь, я ожидаю, что подозрения будут сняты, вероятно, со всех этих 58 человек", - заявил Уолтерс.