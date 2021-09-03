Байден в разговоре с премьером Австралии подтвердил, что саммит "четверки" пройдет осенью

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг в телефонном разговоре с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном подтвердил, что осенью планируется провести в очном формате саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония). Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Байден "выразил признательность за тесную координацию с Австралией по Афганистану и подтвердил планы относительно саммита лидеров "четверки" в очном формате позднее этой осенью".

О намерении провести указанную встречу до конца текущего года в Белом доме заявили в марте.

Четырехсторонний диалог по безопасности был запущен в 2007 году. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке, а в этом году состоялся первый виртуальный саммит лидеров "четверки".