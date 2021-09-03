Около 20 граждан Киргизии возвращено из Афганистана на родину

НОВИ-САД /Сербия/, 3 сентября. /ТАСС/. Омбудсмен Киргизии Токон Мамытов сообщил, что около 20 граждан республики было возвращено из Афганистана в республику. Об этом он сказал в беседе с ТАСС на полях Генеральной ассамблеи Европейского института омбудсмена.

"К чести кыргызского посольства в Кабуле, которое во взаимодействии с российским посольством, с другими посольствами центральноазиатских государств, такие вопросы [о эвакуации киргизских граждан из Афганистана] были сняты. Где-то около двадцати наших граждан, которые там оказались в это время, прибыли в нашу республику", - сказал он.

Ранее сообщалось, что российские власти помогли эвакуировать из Афганистана 10 киргизских граждан.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул.