Омбудмен Киргизии сообщил о готовности республики принять беженцев из Афганистана

НОВИ-САД /Сербия/, 3 сентября. /ТАСС/. Омбудсмен Киргизии Токон Мамытов считает, что его страна будет выполнять международные обязательства в случае возможного прибытия беженцев из Афганистана в республику, им будет оказана соответствующая помощь. Об этом он заявил в беседе с ТАСС на полях Генеральной ассамблеи Европейского института омбудсмена.

"Сейчас есть вопросы в связи с военно-политической обстановкой в Афганистане. Конечно, это нас беспокоит. Кыргызстан как государство, которое приняло ряд международных документов, в том числе и касающихся беженцев, безусловно будет соблюдать международные стандарты и правила, и обязательства, которые она на себя взяла. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы обеспечить права беженцев, оказать им соответствующую помощь", - сказал он.

При этом Мамытов отметил, что число беженцев может сказаться на экономике Киргизии. "Насколько республика справится, это зависит от количества [беженцев]. Если это будет несколько тысяч, то для экономики Кыргызстана и в целом для небольшой республики это будет проблематично. Но данный вариант правительством республики прорабатывается на всякий случай", - заявил он.

В этой связи Мамытов отметил, что Киргизия надеется на взаимодействие и поддержку других государств. "Здесь должно быть взаимодействие центральноазиатских государств, в первую очередь. Во вторую очередь, думаю, международные организации не останутся в стороне, тоже подключатся к решению этой общемировой проблемы", - считает он.

Также омбудсмен напомнил, что после вывода советских войск из Афганистана и падения просоветского режима Мохаммада Наджибуллы афганские беженцы направились во многие бывшие республики СССР, в том числе в Киргизию. "Должен сказать, что большая часть из них адаптировались в наше общество, интегрировались и приняли наше гражданство", - сообщил он.

Киргизия является участником Конвенции ООН о статусе беженцев. Конвенция была принята 28 июля 1951 года на Женевской конференции полномочных представителей, созванной по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Документ установил общие основания, на которых должен предоставляться статус беженца, определил нормы обращения с беженцами и запретил их дискриминацию.