Конгрессмены США представили резолюцию с критикой курса Байдена по "Северному потоку - 2"

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Группа американских законодателей внесла на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США резолюцию с осуждением ряда шагов вашингтонской администрации, в том числе ее решения не вводить некоторые санкции, касающиеся газопровода "Северный поток - 2". Документ опубликовал в четверг в Twitter конгрессмен Боб Латта (республиканец, от штата Огайо).

Законодатели предлагают выступить с осуждением президента США Джо Байдена в связи с тем, что он ранее ввел мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. Они подчеркивают, что американский лидер вместе с тем "призвал увеличить поставки сырой нефти из стран ОПЕК+ и отказался ввести предписанные Конгрессом санкции в отношении строителей российского трубопровода "Северный поток - 2".

Конгрессмены осуждают решение Байдена об отмене строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США. Они также отмечают, что в мае "госсекретарь Энтони Блинкен, действуя от лица администрации Байдена, отменил предписанные конгрессом санкции" в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода "Северный поток - 2", и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Законодатели заостряют внимание на том, что "в интересах США самостоятельно контролировать собственные источники энергоснабжения". В резолюции содержится призыв к администрации Байдена "пересмотреть дорогостоящую энергетическую повестку, которая угрожает энергобезопасности США и увеличивает зависимость страны от зарубежных источников энергии".

Инициатором рассмотрения данной резолюции был Латта. Его поддержали 20 членов нижней палаты Конгресса США. Они представляют по большей части штаты Оклахома, Техас, Луизиана и Огайо.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из них - 27,5 млрд кубометров в год. Новый трубопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

США и Германия ранее достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на якобы имеющие место "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины".

Москва неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.