"Отряды гражданской самообороны Беларуси" попали в список террористических организаций КГБ

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности Белоруссии включил "Отряды гражданской самообороны Беларуси" (ОГСБ) в перечень организаций, причастных к террористической деятельности. Дополненный перечень опубликован на сайте ведомства.

Основанием для включения в ОГСБ в него стало решение Верховного суда Белоруссии, принятой 18 августа нынешнего года. На сайте КГБ отмечается, что "Отряды гражданской самообороны Беларуси" представляет собой неформальную организацию "в рамках которой осуществляется объединение радикально настроенных лиц, склонных к совершению актов терроризма, обучение методам, используемым в террористической деятельности".