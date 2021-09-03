Казахстан планирует расширить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе

НУР-СУЛТАН, 3 сентября. /ТАСС/. Казахстан намерен усилить свое экономическое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая в пятницу по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Я разделяю мнение, что Азиатско-Тихоокеанский регион уже стал мировым центром экономической активности. Казахстан как крупнейшая экономика Центральной Азии планирует усилить свое присутствие в данном регионе. И такой подход отражает суть отношений нашей страны с партнерами в Азии", - сказал Токаев.