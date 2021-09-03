Литва отзывает для консультаций своего посла в Китае

ВИЛЬНЮС, 3 сентября. /ТАСС/. Посол Литвы в Пекине отзывается для консультаций. Об этом сообщил в пятницу в эфире национального телевидения LRT председатель группы Сейма (парламента) Литвы по связям с Тайванем Матас Мальдейкис.

"Посол в Китае Диана Мицкявичене отзывается для консультаций. В ближайшее время она должна прибыть в Литву", - сказал он. По словам политика, этот шаг Вильнюса является реакцией на аналогичные меры Пекина.

Конфликтная ситуация возникла в связи с решением МИД Литвы открыть в стране представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР заявил, что отзывает посла в Литве и просит Вильнюс сделать то же самое.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.