Моди: пандемия не смогла помешать развитию отношений между Россией и Индией

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сентября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не помешала развитию экономических отношений между Россией и Индией в самых разных областях. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Несмотря на все ограничения в связи с пандемией, можно сказать, что мы добились серьезного прогресса в укреплении деловых связей во многих аспектах. Прежде всего это касается долгосрочных поставок коксующегося угля для сталелитейной отрасли Индии. Мы также рассматриваем новые возможности в сфере агропромышленного сектора, керамического производства, а также в алмазной отрасли", - сказал Моди.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Также состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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