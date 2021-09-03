Токаев заявил, что посольство Казахстана вошло в контакт с представителями талибов

НУР-СУЛТАН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вопрос о размещении в республике беженцев из Афганистана не был решен положительно.

"Что касается вопроса о том, чтобы приютить афганских беженцев, которые работали с американской администрацией, на неопределенное количество времени - то ли два месяца, то ли три месяца, то ли полгода - этот вопрос не был нами решен положительно, поскольку там возникло очень много нюансов, связанных с суверенитетом Казахстана. Люди, которые должны были прибыть на территорию Казахстана, были без соответствующих въездных виз", - сказал Токаев, выступая в пятницу по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его словам, в Казахстане серьезно обеспокоены тем, что произошло в Афганистане. "Своевременно приняли меры по эвакуации наших граждан из этой страны, хотя оставили свое посольство, которое вошло в контакт с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ), и сумели договориться об обеспечении безопасности дипломатов и посольства", - сказал он.

Торговые отношения с Афганистаном будут предопределять позицию Казахстана в отношении признания движения "Талибан". "Вопрос [признания движения "Талибан"] деликатный и требует осторожности. Все зависит от действий движения "Талибан". Будучи реалистами, мы утверждаем, что талибы пришли надолго к власти в этой стране", - сказал он.

По его словам, Казахстан традиционно торгует с Афганистаном. "И это тоже фактор, который будет предопределять наше отношение к режиму", - отметил глава государства.

Токаев высказал мнение, что движение "Талибан" пришло к власти в Афганистане надолго.

"Афганистан, конечно, не будет прежним Афганистаном. Там новое правительство, и, судя по всему, этот режим пришел надолго", - сказал Токаев, выступая в пятницу по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума. По его словам, в Нур-Султане такую оценку воспринимают как подход "реалистов".

"Мы должны внимательно наблюдать за действиями этого режима. Мы фиксируем миролюбивые заявления, замечаем, что лидеры движения "Талибан" говорят о том, что они хотели бы иметь дружественные отношения со всеми государствами, по всей видимости, речь идет в том числе и о странах Центральной Азии", - сказал Токаев. При этом он отметил, что "государствам Центральной Азии, особенно тем, которые являются государствами - членами Организации Договора о коллективной безопасности, нужно держаться вместе, поскольку развитие событий непредсказуемо".

По его мнению, в ближайшем будущем появится достаточно большое количество афганцев, которые захотят пересечь границу и поселиться где-либо за пределами своей страны в целях безопасности. "Это очень серьезный вызов, это большая проблема для соответствующих стран", - подчеркнул президент Казахстана.

Токаев заявил, что посольство Казахстана вошло в контакт с представителями талибов и договорилось об обеспечении безопасности дипломатов в Афганистане. Президент также отметил, что вопрос признания движения "Талибан" зависит от действия соответствующих резолюций ООН.