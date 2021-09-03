Меркель посетит Варшаву 11 сентября

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит 11 сентября с визитом Польшу, где встретится с президентом и премьер-министром страны. Об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"В Варшаве канцлер сначала встретится с президентом [Польши Анджеем] Дудой, а затем возложит венок к могиле Неизвестного солдата", - сказала Деммер. "С польским премьер-министром [Матеушем] Моравецким канцлер проведет переговоры в формате рабочего обеда. Предметом разговора станут актуальные двусторонние, европейские и международные темы", - добавила представитель правительства ФРГ. Других деталей она не привела.

По итогам встречи запланирована совместная пресс-конференция Меркель и Моравецкого.