Зеленский выступил за двойное гражданство на Украине, но не со всеми странами

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею внедрения двойного гражданства в стране, но считает, что оно не должно распространятся на отдельные страны, подразумевая РФ. Такое заявление глава государство сделал, выступая с речью в Стэнфордском университете во время своего визита в США.

"Да, я выступаю за двойное гражданство. Этот вопрос сейчас рассматривают среди парламентариев Украины. Но тут очень важно, действительно ли это актуально именно сегодня", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. По мнению президента, двойное гражданство на Украине "не должно быть универсальным для каждой общины и страны", подразумевая исключение для России. "Вы знаете, как это было относительно временной оккупированной территории Крыма, что паспортизация была на протяжении более 20 лет российскими паспортами граждан Украины. Сейчас аналогичные вещи происходят в Донбассе - более 600 тыс. российских паспортов роздано на наших территориях", - пояснил он. Президент добавил, что Украина должна защищать свои границы. "Двойное гражданство в мирное время точно было бы проголосовано парламентариями, но сейчас это сложный вопрос", - заключил он.

Инициативы по двойному гражданству

Ранее на Украине неоднократно поднимался вопрос двойного гражданства со всеми странами, кроме России.

В мае 2020 года президент призвал Верховную раду рассмотреть законопроект о наличии у украинцев гражданства иной страны. Разработанный в Раде документ предусматривал освобождение определенных категорий лиц от необходимости подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при обретении украинского. В частности, это лица, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, а также те, кто имеет гражданство РФ и подверглись в своей стране политическим преследованиям. В документе содержался и ряд положений по упрощению получения украинского гражданства представителями диаспоры.

Законопроект был раскритикован представителями фракции "Европейская солидарность", а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что документ "поставит крест на украинском суверенитете и территориальной целостности". В итоге рассмотрение этого вопроса было отложено на неопределенный срок.

В соответствии с нормами международного права двойное гражданство возможно при наличии соглашения между двумя странами, при котором их граждане обладают паспортами обоих государств. В украинском законопроекте шла речь о возможности для граждан иметь иностранный паспорт, что не предполагает возникновения для них обязанностей и прав по отношению к другому государству.