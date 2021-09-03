Премьер Таиланда сообщил, что будет рад видеть Путина на саммите АТЭС в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча будет рад приветствовать президента России Владимира Путина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который запланирован на 2022 год. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое в пятницу было показано на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Таиланд совсем скоро будет рад приветствовать делегатов стран АТЭС, представители которых приедут в королевство в 2022 году, - сказал глава правительства. - Я буду очень рад лично приветствовать всех лидеров АТЭС, поскольку последний раз они встречались на саммите в Папуа - Новой Гвинее в 2018 году". "Конечно, я буду очень рад приветствовать президента Владимира Путина", - подчеркнул он.

Повестка АТЭС-2022

Таиланд, по его словам, в рамках своей повестки сконцентрируется на восстановлении экономики и ускорении торговли после пандемии коронавируса. "Особенно мы будем уделять внимание развитию туризма и путешествий, обеспечению инклюзивного роста, - продолжил премьер. - Всего этого можно добиться за счет развития цифровых технологий и инноваций, только так мы сможем добиться значимых результатов".

Прают Чан-Оча считает, что тяжелее всех в пандемию пришлось микро-, малым и средним предприятиям. "Поэтому для того, чтобы обеспечить устойчивое восстановление после кризиса, мы намерены уделять больше внимания цифровым технологиям, - подчеркнул он. - Нам предстоит трансформировать традиционную торговлю в цифровую". "Нам важно создать международную экосистему, а также усовершенствовать национальные законодательства, регуляторную базу и таким образом обеспечить стабильный цифровой рост", - добавил премьер.

По его словам, Таиланд "намерен ввести и признать цифровую подпись, несколько изменить структуру рынка труда для того, чтобы позволить ему адаптироваться к новой ситуации". "Также это включает [в себя] планы по переобучению и переподготовке кадров, чтобы все были готовы к переходу в цифровое будущее", - сказал он.

Премьер Таиланда отметил, что "кризис COVID-19 вызвал глубочайшую экономическую рецессию во всем мире, она сравнима с последствиями Второй мировой войны". "Чтобы восстановить наши экономики, мы должны работать рука об руку на всех уровнях, - уверен он. - Таиланд подтверждает свою готовность сотрудничать со всеми странами ООН и региональными организациями по данной повестке".

Об АТЭС

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей (Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония), а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".