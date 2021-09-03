Боррель сообщил, что ЕС будет принимать беженцев из Афганистана в индивидуальном порядке

ЛЮБЛЯНА, 3 сентября. /ТАСС/. Предоставление убежища в Евросоюзе беженцам из Афганистана будет осуществляться в индивидуальном порядке государствами сообщества на добровольной основе, без обязательных квот. Об этом заявил в пятницу верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на промежуточной пресс-конференции в рамках неформальной встречи глав МИД, проходящей в столице Словении, которая до конца года является председателем Совета ЕС.

"В эвакуации из Афганистана все еще нуждаются люди, подвергающиеся риску, люди, которые работали с нами и способствовали демократизации Афганистана, - сказал он. - Отдельные страны - члены ЕС будут на добровольной основе принимать решения по конкретным лицам, подвергающимся риску, которым они готовы предоставить убежище".