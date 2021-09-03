Дамаск требует от Совбеза ООН положить конец воздушным ударам Израиля по Сирии

БЕЙРУТ, 3 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен осудить удары израильских ВВС по территории Сирии и принять решительные меры по их предотвращению в будущем. С таким требованием к международному сообществу выступил в пятницу сирийский МИД.

В послании Совбезу ООН, которое распространило агентство SANA, внешнеполитическое ведомство Дамаска предупредило "об опасных последствиях агрессивных действий еврейского государства" и потребовало положить им конец.

"Израиль должен быть призван к ответу за нарушение суверенитета Сирии и нападение на окрестности Дамаска из ливанского воздушного пространства", - подчеркивается в документе. В нем утверждается, что "израильской целью было оказание поддержки террористам, которые препятствуют достижению политического урегулирования кризиса".

"Дамаск возлагает всю полноту ответственности на Израиль за эти преступные акции и подтверждает, что они не смогут заставить сирийскую армию отказаться от выполнения задачи по разгрому террористических формирований", - отмечается в заявлении МИД.

По сведениям телеканала Al Hadath, израильские ВВС атаковали в пятницу склады с оружием шиитских отрядов "Хезболлах" поблизости от международного аэропорта Дамаска. Как утверждает телеканал, удары были нанесены из воздушного пространства Ливана к юго-востоку от Бейрута после того, как иранские военно-транспортные самолеты доставили новые виды вооружений "Хезболлах", воюющей на стороне правительственных сил.

Агентство SANA со ссылкой на военный источник передало, что сирийские средства ПВО "отразили нападение израильских ВВС и поразили большинство ракет". По его данным, "в результате атаки израильского противника нанесен материальный урон, погибших нет".