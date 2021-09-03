ОПЗЖ назвала ложью слова Зеленского в Стэнфорде о сильном гражданском обществе на Украине

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) назвала ложью слова Владимира Зеленского во время выступления в Стэнфордском университете США, где он заявил, что благодаря сильному и демократическому обществу Украине не грозит авторитарный режим. Об этом в пятницу заявила ОПЗЖ.

"Зеленский лжет не только собственным гражданам, но и транслирует свою ложь зарубежной научной общественности, не задумываясь о том, насколько смешно это выглядит и какой ущерб наносит имиджу нашей страны. В ходе выступления в Стэнфордском университете Зеленский заверил, что на Украине настолько сильное, свободное и демократическое гражданское общество, что появление "дракона" в виде авторитарного режима в стране попросту невозможно", - отмечается в заявлении партии.

В то же время, подчеркнули в ОПЗЖ, вся политика украинской власти направлена на уничтожение демократии, независимости судебной власти, оппозиции противозаконными, антиконституционными способами. "Вызывают возмущение чудовищный цинизм и лживость Зеленского, единственной целью деятельности которого является построение на Украине того самого авторитарного режима, возможность появления которого он так рьяно отрицает", - говорится в документе.

В партии заявили, что утверждения Зеленского о сильном гражданском обществе на Украине противоречат реальному положению дел в стране. "Не очень понятно, о каком сильном гражданском обществе на Украине ведет речь Зеленский: то ли о журналистах телеканалов, которых за их гражданскую позицию власть лишает права заниматься профессиональной деятельностью и выбрасывает на улицу, то ли о политиках и экспертах, которых по откровенно фальсифицированным уголовным делам лишают свободы, то ли об общественных деятелях, которым действующие по указке власти национал-радикалы устроили открытый террор, подвергая травле и избиениям", - отметили в ОПЗЖ.

В то же время, считают в партии, попытки украинского президента убедить мировое сообщество в собственной прогрессивности и приверженности принципам демократии не просто возмутительны, а глупы. "Стремление завуалировать творящееся в стране беззаконие некими литературными аллюзиями, подменить ими реальные и широко известные факты - это признак крайнего непрофессионализма и откровенная демонстрация неуважения к аудитории представителей одного из наиболее известных в мире вузов", - говорится в заявлении.

Речь Зеленского, прозвучавшая в уважаемом учебном заведении, подчеркнули в партии, "является настолько очевидной и откровенной ложью, что никогда не послужит оправданием его антиконституционной политики". "Напротив, это заявление станет для мирового сообщества демонстрацией крайнего цинизма, непрофессионализма и ограниченности Зеленского, который пытается вешать лапшу на уши незаангажированной мыслящей молодежи, ученым и студентам", - отметили в партии.