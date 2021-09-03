Спикером парламента Замбии впервые избрали женщину

ПРЕТОРИЯ, 3 сентября. /ТАСС/. Спикером однопалатного парламента (Национальной ассамблеи) Замбии впервые избрана женщина - юрист Нелли Мутти. Об этом сообщила замбийская газета Lusaka Times.

"Я подчиняюсь воле парламента", - заявила в пятницу Мутти, дав согласие занять кресло спикера Национальной ассамблеи. Она была единственным кандидатом на этот пост. До нынешнего избрания Мутти занимала пост председателя ассоциации юристов Замбии.

Согласно действующему в Зимбабве законодательству, спикер парламента не является депутатом, и его кандидатура предлагается либо президентом страны, либо представленными в Национальной ассамблее партиями.

Новый состав парламента Замбии сформирован по итогам состоявшихся 12 августа всеобщих выборов. На них победила оппозиционная Объединенная партия за национальное развитие, получив 82 места или на 24 больше, чем в предыдущем составе 167-местного парламента. На состоявшихся также 12 августа президентских выборах победил лидер этой партии Хакаинда Хичилема. Он был приведен к присяге в качестве главы государства 24 августа.