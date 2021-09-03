Глава Пентагона посетит Ближний Восток, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в конце этой недели отправится на Ближний Восток, чтобы обсудить с партнерами в регионе ситуацию в Афганистане после вывода из страны американских войск. Об этом заявил на брифинге в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы отправляемся в воскресенье, 5 сентября, чтобы нанести визит в Катар, Бахрейн, Кувейт и Саудовскую Аравию в ходе этой поездки", - сказал он.

Кирби добавил, что глава Пентагона обсудит с региональными партнерами и главами военных ведомств эти стран, а также представителями американских военных в регионе. "Он, конечно, подтвердит наши прочные отношения в области обороны и вновь поблагодарит их за их невероятную поддержку", - отметил пресс-секретарь ведомства.

Соединенные Штаты 30 августа завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в Афганистане после того, как власть в республике перешла под контроль радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). О решении свернуть операцию в этой стране, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля.