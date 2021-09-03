Посольство Украины в Польше готовит ноту из-за смерти украинца во Вроцлаве

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Украинское посольство в Польше готовит ноту в связи со смертью гражданина Украины после задержания полицией и отправки его в вытрезвитель во Вроцлаве. Об этом в пятницу сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны об этом происшествии", - цитирует Дещицу агентство Укринформ.

По данным СМИ, 30 июля во Вроцлаве 25-летний Дмитрий Никифоренко из Винницкой области умер после того, как был задержан полицией и доставлен в вытрезвитель. Подробности, связанные с его смертью, СМИ сообщили позже. По их данным, полицейские применили к мужчине неадекватную физическую силу, из-за чего он погиб. После смерти украинца и огласки деталей дела в польских СМИ комендант полиции во Вроцлаве 1 сентября принял решение об отстранении от исполнения обязанностей четырех полицейских, которые задерживали мужчину, двух из них уволили со службы.

Польская пресса со ссылкой на местную полицию, в частности, писала, что мужчина агрессивно вел себя в отношении офицера полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники. Gazeta Wyborcza, получившая видео с камер наблюдения из вытрезвителя во Вроцлаве, утверждает, что к украинцу необоснованно применили насилие. По данным газеты, его били и душили, хотя он не вел себя агрессивно. На кадрах видно, как мужчина вошел в комнату с характерным пятном от применения слезоточивого газа. Когда ему расстегнули наручники, мужчина пытался встать. В этот момент на него набросились шесть человек - правоохранители и сотрудники вытрезвителя. В течение получаса, сообщило издание, они, привязав украинца к кровати, избивали его кулаками, дубинкой и душили. Такое поведение продолжалось, пока в ситуацию не вмешался врач. Реанимационные меры были безуспешными.

Официально причина смерти украинца до сих пор не установлена, его похоронили на родине в середине августа. По данным издания, предварительные выводы экспертов указывают на то, что вероятной причиной смерти стало насильственное удушение. Расследование смерти украинца ведет районная прокуратура Свидницы, чтобы избежать обвинений в предвзятости.