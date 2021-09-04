Госсекретарь США заявил, что Иран заинтересован в покушениях на американцев

ТАСС, 4 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты осведомлены о заинтересованности Ирана в покушении на американских граждан, включая чиновников. Письменное заявление главы американской дипломатии распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты по-прежнему осведомлены о сохраняющейся заинтересованности Ирана в нападениях на американских граждан, включая бывших и нынешних чиновников", - говорится в сообщении. "Как я и сказал 19 июля, мы не потерпим попыток запугать независимых журналистов или заставить их замолчать. <...> Мы не потерпим никаких нападений на граждан США ни здесь, ни за рубежом".

Власти США в пятницу расширили список санкций по Ирану, добавив в него еще четырех граждан этой страны. Как полагают американские власти, все четверо причастны к организации заговора с целью похищения и вывоза за пределы США американской журналистки иранского происхождения. "Действия против диссидентов за границей демонстрируют, что репрессии правительства выходят далеко за пределы Ирана", - отметила глава Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Андреа Гаки.

В июле власти США обвинили спецслужбы Ирана в организации заговора с целью похищения и вывоза за пределы США проживающей в Нью-Йорке американской журналистки иранского происхождения.

Тегеран ранее решительно отверг выдвинутые США обвинения по этому делу.