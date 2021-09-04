СМИ: бывший замглавы МВД Афганистана готов помогать талибам на определенных условиях

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра внутренних дел Афганистана в правительстве Ашрафа Гани, известный противник движения "Талибан" (запрещено в РФ) генерал Хошал Садат, который покинул Афганистан, заявил, что готов вернуться и помогать талибам, захватившим власть в стране, но только если они будут уважать права женщин, национальный гимн и флаг. Об этом сообщило в субботу агентство Pajhwok на своей странице в Twitter.

"Я разговаривал с талибами. Если они будут уважать национальный гимн, национальный флаг, права женщин и неприкосновенность частной жизни людей, я вернусь в страну, заявлю о своей поддержке нового правительства и поставлю афганские ВВС и спецназ на ноги", - приводит агентство слова генерала, который покинул страну после того, как талибы заняли Кабул.

Хошал Садат также занимал пост начальника полиции страны. Выпускник британской Королевской военной академии в Сандхерсте, а также Командно-штабного колледжа армии США, он начал службу в афганском полицейском спецназе в 2003 году.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.