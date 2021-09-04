На востоке ФРГ началось досрочное голосование в Госдуму для отдельных групп избирателей

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Досрочное выездное голосование для отдельных групп избирателей на выборах в Госдуму началось в субботу в городе Эрфурт (федеральная земля Тюрингия). Об этом ТАСС сообщил представитель посольства РФ в ФРГ.

Участок будет открыт с 10:00 до 16:00 (с 11:00 до 17:00 мск). 11 сентября досрочное голосование для отдельных групп избирателей пройдет еще в трех городах Германии - Дрездене, Магдебурге, Штутгарте. 12 сентября отдать голос можно будет в Ростоке и Шверине.

Эти участки будут работать в соответствии с обращениями избирателей в местах компактного проживания граждан Российской Федерации.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. В Германии в этот день российские граждане будут голосовать в посольстве в Берлине, а также в консульствах в Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.