Мэра Риги оштрафовали на €70 из-за конфликта интересов

РИГА, 4 сентября. /ТАСС/. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии наложило штраф на мэра Риги Мартиньша Стакиса в размере €70 из-за конфликта интересов.

Как сообщило в субботу агентство LETA, 17 сентября 2019 года, когда Стакис являлся депутатом Сейма (парламента), принадлежащая ему компания Innocent PRO заключила договор о закупке с компанией Austrumlatvijas koncertzale на поставку кофе и чая на сумму €2626.

При этом латвийское законодательство запрещает депутатам Сейма являться членами коммерческих обществ, которые заключают договоры о закупке.