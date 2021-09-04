Вучич заявил, что Сербия не станет парковкой для афганских беженцев

БЕЛГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Сербия "не станет парковкой для беженцев" из Афганистана. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич в ходе совместной пресс-конференции с австрийским канцлером Себастьяном Курцем в Белграде.

"Те, кто покидают Афганистан, имеют ясную цель - это Западная Европа или США. Мало кто из них хочет остаться на Западных Балканах. До сих пор у нас ни заявок, ни какого-то наплыва беженцев, был всего один запрос, на который мы ответили, чтобы приезжали, когда захотят, это 150 девушек из каких-то футбольных клубов. Но Сербия в любом случае не станет парковкой для беженцев, будем договариваться и с Себастьяном (Курцем), и с Австрией, со всеми нашими соседями, как реагировать", - заявил Вучич

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.