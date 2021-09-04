Байден посетит Нью-Йорк и Нью-Джерси для оценки последствий урагана "Ида"

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден 7 сентября отправится в район Куинс и город Мэнвилл (штат Нью-Джерси), которые пострадали от последствий урагана "Ида". Об этом сообщил в субботу Белый дом.

"Во вторник, 7 сентября, президент посетит Мэнвилл (штат Нью-Джерси) и Куинс (г. Нью-Йорк), чтобы оценить ущерб, нанесенный ураганом "Ида", - говорится в распространенном письменном сообщении.

В пятницу Байден совершил поездку в город Новый Орлеан (штат Луизиана), где он выступил с речью о мерах, которые американская администрация принимает для ликвидации последствий "Иды".

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на Луизиану 29 августа, вскоре он ослаб до тропического шторма. Последствия стихии привели к гибели шести человек. Ливень и порывистый ветер после этого сохранялись в некоторых районах Луизианы и Миссисипи. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида была объявлена угроза возникновения торнадо.

За несколько часов в Нью-Йорке выпало 15-25 см осадков. На телефоны местных жителей поступили уведомления о возможных подтоплениях и торнадо. Основной удар пришелся на районы Бруклин и Куинс, местные жители в социальных сетях сообщали о затоплениях улиц, домов и станций метро. Ливни привели к временным перебоям в работе трех городских аэропортов, были отменены несколько матчей проходящего в мегаполисе Открытого чемпионата США (US Open) по теннису.